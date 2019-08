Ultimo aggiornamento: 15:58

RIETI - Lo aveva annunciato direttamente il patron Roberto Pietropaoli nel corso della conferenza stampa di presentazione delle maglie da gioco della prossima stagione, ora è tutto "certificato" dal comunicato del club: il Real Rieti tornerà ad avere una squadra femminile. Le protagoniste saranno quelle del Cittaducale Calcio a 5 femminile: «Un gesto dovuto a Stefano Colasanti», cosi aveva definito questa scelta proprio Pietropaoli, ricordando la scomparsa di colui che del Cittaducale era l'allenatore. Rispetto alla scorsa stagione alcune variazioni: la squadra giocherà ovviamente sotto i colori e le maglia del Real Rieti, non parteciperà alla serie D romana, ma alla serie C umbra, con la gestione interna che rimarrà inalterata. «Ci confronteremo con undici avversarie tutte da scoprire – ammette il tecnico Fabrizio Vasta - Non sappiamo ancora se sia più competitivo il girone umbro o quello laziale, ma al di là di questo aspetto, il nostro obiettivo stagionale resta un piazzamento playoff che ci permetta di restare in corsa fino alla fine». Durante la prossima settimana verrà diramato l'organico del campionato, quello che è noto è sia la data del primo turno di Coppa Regionale (andata 18-19 settembre, ritorno 25-26 settembre), che l’inizio del campionato (5/6 ottobre). La preparazione atletica inizierà il prossimo 30 agosto, questo l'elenco dei convocati e lo staff, in attesa di alcuni colpi di mercato:1 CERRI Valentina (portiere)3 BRUCCHIETTI Alessia (movimento)4 MAGI Dana (movimento)5 FIDANZA Alessandra (movimento)6 IABICHELLA Vanessa (movimento/pivot)7 GENTILE Angelica (pivot)9 MARRONI Marta (movimento/pivot)10 CAPASSO Paola (centrale/movimento)11 Ottaviani Ilaria (pivot)12 MARI Miriam (centrale)ALLENATORE: VASTA FabrizioTEAM MANAGER: SANTACROCE AlessandroDIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: MORETTI EmilianoDIRIGENTE: SANAPO FrancescoPREPARATORE ATLETICO: DIONISI ElenaPREPARATORE PORTIERI: FOVI Riccardo