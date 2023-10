Rieti, accusato di oltre 500 episodi di spaccio di droga: arrestato dai carabinieri

RIETI - La Stazione Carabinieri di Borgorose e l'Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Cittaducale hanno proceduto all’arresto di un quarantenne di Borgorose, dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Rieti, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento è stato emesso a conclusione di una complessa attività di indagine, avviata lo scorso aprile, a seguito dell’arresto in flagranza di reato dell’uomo, già noto ai Carabinieri, trovato in possesso di varie dosi di cocaina e hashish, occultate all’interno della sua abitazione e già suddivise in dosi pronte per essere vendute al dettaglio.

Nella stessa occasione, oltre alla sostanza stupefacente, veniva anche rinvenuto un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Le successive indagini effettuate sul conto dell’arrestato hanno consentito di ricostruire oltre 500 episodi di spaccio di cui quest’ultimo si era reso responsabile negli ultimi due anni, vendendo la sostanza stupefacente direttamente dalla sua abitazione, quotidianamente raggiunta dai vari acquirenti, tra cui anche molti giovani.

Tenuto conto dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento cautelare a carico dell’uomo, il quale, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.