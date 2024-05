«Andrea Diprè ricoverato in gravi condizioni per overdose»: cosa sappiamo sulla salute dell'avvocato dei social

La notizia sta facendo il giro del web, sebbene manchi ancora una conferma ufficiale. Andrea Diprè sarebbe ricoverato nell’ospedale di Santa Chiara di Trento in gravi condizioni per una overdose. Personaggio famoso sui social, ha conquistato la sua popolarità quando frequentava l’ex soubrette Sara Tommasi: all'epoca divulgò alcuni video intimi con quella che poi è diventata a tutti gli effetti, da quanto si evinceva, la sua compagna dell’epoca. Il 50enne, nato a Tione di Trento nel 1974, non è solo un personaggio social: risulta essere anche un ex avvocato (radiato dall’albo), un politico e critico d’arte.

Come sta Andrea Diprè?

Nelle ultime ora sulla pagina "Videotecadipreista" è stato pubblicato un post che dà notizia circa le sue condizioni di salute.

Secondo le prime indiscrezioni, Diprè sarebbe stato ricoverato in seguito a una overdose. Così, infatti, scrive l’admin della pagina Instagram. Il contenuto è stato ripreso anche dal sito di informazione MowMag: «Ciao a tutti. Gestisco questa pagina per Andrea. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all'ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale Andrea si è drogato negli ultimi anni». Il post poi continua: «Non avrei voluto dire nulla ma dato che la notizia sta circolando mi sembra opportuno darla in via ufficiale, anche perché so quanto Andrea avrebbe voluto che tutti lo sapessero. Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea. Ci vediamo presto Andrea».

Cosa sappiamo

Il sito d'informazione MowMag sembra confermare la notizia: «Abbiamo fatto delle verifiche e la notizia sembra confermata, come ci hanno spiegato persone molto vicine allo stesso Diprè». Bufale.net, specializzato nel debunking e nello smascherare fake news, per ora non si esprime: «Al momento non è dato saperne di più, in quanto la suddetta struttura non ha fornito una risposta ai nostri quesiti»