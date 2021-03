Rieti, deteneva droga per lo spaccio: uomo incensurato arrestato dai carabinieri

RIETI - Continuano senza sosta, in Bassa Sabina, i servizi per il controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, coordinati dal Comando Provinciale di Rieti.

In questo contesto, i militari della Stazione di Fara Sabina, nel corso di specifica attività finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, nella tarda serata di ieri, hanno controllato nel territorio del Comune farense un operaio 35/enne, che, alla vista dei militari, aveva assunto un atteggiamento sospetto.

Al giovane, infatti, sottoposto a perquisizione personale, veniva rinvenuta con una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish, mentre, nella successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri di Fara Sabina, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Mirtense, rinvenivano circa 30 grammi della stessa sostanza, che veniva sottoposta, così, a sequestro unitamente ad altro materiale utile al prosieguo delle indagini.

L’interessato, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA