Guardia di finanza arresta spacciatore, sequestrati droga e denaro

RIETI - Continua senza sosta il servizio d’istituto dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, nell’ambito del costante dispositivo di controllo e repressione dei traffici illeciti, anche in relazione all’emergenza sanitaria “Covid 19”, nonché di contrasto dell’uso e spaccio di sostante stupefacenti.

In particolare, i militari del Nucleo Operativo Nucleo Mobile del Gruppo Rieti, hanno sequestrato un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti destinate alla piazza di spaccio del capoluogo, traendo in arresto un trafficante.

Nella circostanza, dopo mirate attività investigative, poste in essere sulla scorta del sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente presso l’Aeroporto internazionale di Roma Ciampino, le fiamme gialle reatine individuavano l’abitazione del destinatario del pacco, richiedendo alla locale A.G. l’emissione di provvedimento di perquisizione domiciliare.

La relativa perquisizione locale, dopo approfondite ricerche, consentiva di rinvenire all’interno di una scatola, abilmente occultata, sostanza stupefacente di varia natura, suddivisa in diverse confezioni, che dopo uno speditivo esame attraverso il drop-test veniva riconosciuta e quantificata in gr. 200 circa di hashish, ripartita in due “panetti”, gr. 20 circa di cocaina, già tagliata in oltre 30 “dosi” e gr. 20 circa di marijuana, già divisa in 5 “dosi”, nonché materiali e strumenti idonei per la pesatura e confezionamento, oltre a denaro contante per circa 2.000 euro.

Pertanto, dopo aver proceduto al sequestro della droga, del materiale per la preparazione delle dosi e del denaro, i militari operanti traevano il soggetto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nella “piazza” del capoluogo.

La droga sequestrata, una volta immessa nel mercato, avrebbe assicurato un profitto pari a oltre 6.000 mila euro.

L’operazione delle fiamme gialle reatine conferma la costante attenzione della Guardia di Finanza alla tutela del cittadino, presente sotto molteplici aspetti, non solo nel perseguimento degli obiettivi Istituzionali di contrasto all’evasione fiscale ed all’economia sommersa, ma anche nel costante impegno nel contrasto ai diffusi traffici di sostanze stupefacenti sul territorio della Provincia di Rieti, vieppiù nell’attuale periodo di emergenza sanitaria connessa alle misure di contenimento del virus Covid-19.

