Donna soccorsa in montagna da vigili del fuoco e 118, elitrasportata al Gemelli

RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 11, nel territorio del Comune di Varco Sabino in località "Fonte le forche" per il soccorso, in ambiente montano impervio, di una donna di 85 anni rimasta infortunata a seguito di una caduta che le ha procurato la frattura del piede. Giunti sul posto con due unità tecniche mobili e personale specializzato in applicazioni di soccorso con tecniche Saf (Speleo, alpino, fluviali), i vigili del fuoco hanno raggiunto da terra il target con una squadra operativa unitamente al personale del 118. Una volta sul posto si è provveduto a prestare le prime cure alla donna per poi procedere alla stabilizzazione della stessa in attesa dell'eliambulanza Pegaso 118 che ha poi elicondotto l'infortunata al policlinico Gemelli di Roma.