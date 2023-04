Lunedì 24 Aprile 2023, 00:10

RIETI - Avventura con lieto fine per un anziano residente a Montasola, dato per scomparso e poi ritrovato, lievemente ferito, in un fossato, da alcuni passanti che lo hanno subito soccorso, avvertendo i familiari che da ore, insieme alle forze dell’ordine, si erano messi sulle sue tracce.

Sono state ore di apprensione per i familiari di un 87enne che, uscito di casa nel primo pomeriggio di sabato con la sua auto, non aveva poi fatto rientro. L’uomo era stato visto allontanarsi da Montasola con la macchina, ma poi, a creare allarme e paura, è stato il fatto di non vederlo fare più ritorno. Così, in considerazione dell’età avanzata e del fatto che potesse essere stato vittima di un incidente o un malore, prima di sera è scattato l’allarme da parte dei familiari che lo attendevano.

Dopo avere più volte tentato di contattarlo telefonicamente - senza però avere mai una risposta - sono stati allertati i carabinieri: anche l’assenza di risposta al telefono ha ulteriormente creato agitazione. Immediatamente si sono effettuate le valutazioni sulle celle telefoniche agganciate dal telefono cellulare in uso all’uomo durante il suo spostamento e che, hanno evidenziato, una presunta geolocalizzazione in un territorio tra Comuni di Poggio Catino e Roccantica. Un’area non troppo vasta, ma comunque abbastanza estesa, all’interno della quale si sono diramate le ricerche effettuate, congiuntamente, da più pattuglie dei carabinieri provenienti da diversi comandi stazione limitrofi e dirottate nella zona di ricerca. I carabinieri hanno quindi battuto le principali vie della zona, incluse quelle di viabilità secondaria, ma dell’87enne nessuna traccia.

A tranquillizzare parenti e familiari è stata però una comunicazione, giunta in tarda serata, secondo cui l’uomo, poco dopo le 20, era stato soccorso da alcune persone che lo avevano ritrovato lievemente ferito all’interno di un fossato al lato della sede stradale, in un’area nel Comune di Poggio Catino. Sul posto è anche intervenuto il personale medico-sanitario del 118 che ha soccorso l’anziano. apparso comunque in buone condizioni. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rieti San Camillo de Lellis per ulteriori accertamenti clinici.