Cade con il parapendio, pilota trasportato al de Lellis

RIETI - Pilota di parapendio rimane ferito a causa di un incidente durante le operazioni di volo. Sul luogo della caduta, poco oltre l'abitato di Lisciano in una zona parzialmente scoscesa, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e più mezzi del 118.

Non si conoscono le cause del sinistro e se sia avvenuto per motivi tecnici, una manovra errata oppure legati alle correnti ascensionali. L'uomo è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato prima soccorso sul posto e poi trasportato presso il nosocomio reatino per gli accertamenti di rito.