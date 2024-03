Gettano a terra un anziano e gli strappano il borsello, denunciati per rapina

Due uomini di Cassino, di 26 e 33 anni, sono stati denunciati per concorso in rapina aggravata dai carabinieri . Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine e ora sono fortemente indiziati per una rapina commessa ai danni di un anziano. I due, nei giorni scorsi, avrebbero strappato il borsello dell’uomo contenente soldi e documenti.

Secondo la ricostruzione dei militari l'uomo ha opposto resistenza e gli autori della rapina, per guadagnarsi la fuga, lo hanno strattonato e spinto a terra procurandogli il sanguinamento di un ginocchio. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato i carabinieri i quali, dopo aver assicurato le cure mediche all’anziano tramite l’intervento del 118, sono riusciti a identificare e rintracciare i responsabili che, nel frattempo, si erano dileguati per le vie limitrofe.