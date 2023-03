Rieti, cade in una gara di motocross: fratture a braccia e gambe e in eliambulanza a Roma

RIETI - Grave incidente durante una gara di motocross per un giovane soccorso in eliambulanza e trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. Una bruttissima caduta avvenuta durante una competizione regionale, disputata nel circuito del crossodromo di Pontesfondato di Montopoli in Sabina, nel pomeriggio di ieri.

Per cause in fase di accertamento e di ricostruzione sulla base delle testimonianze delle persone presenti, un atleta 21enne ha riportato fratture sia alle gambe che agli arti superiori. Sul posto, l’immediato intervento del personale medico del 118, ha constatato e confermato la gravità del quadro clinico e delle condizioni dell’atleta così da richiedere l’intervento dell’eliambulanza del 118.