Diabetologia al de Lellis: incontri con i pazienti sull'uso dei microinfusori di insulina

RIETI - Presso l’ambulatorio dedicato alle tecnologie del nuovo reparto di Diabetologia, al secondo piano del Presidio Ospedaliero di Rieti, sono in corso di svolgimento incontri conoscitivi e informativi per pazienti affetti da Diabete Mellito di tipo 1 sull’uso dei microinfusori per insulina.

I microinfusori per insulina sono dispositivi portatili, piccoli e discreti, che tramite set infusionale e ago-cannula, somministrano insulina ad azione rapida 24 ore su 24. Il microinfusore è anche provvisto di un sistema di gestione telecomandato che può essere associato ad un sistema di monitoraggio in continuo del glucosio.

Il microinfusore, proprio perché piccolo e discreto, può essere indossato durante tutte le attività della vita quotidiana, compresa l'attività fisica e sportiva: è semplice da utilizzare, con conseguente migliore aderenza alla terapia e più in generale della qualità della vita, con benefici psicologici per il paziente.