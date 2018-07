di Lorenzo Bufalino

RIETI - Stamattina sono iniziati i campionati mondiali under 20 di atletica leggera che si svolgono a Tampere in Finlandia. Dopo gli Europei under 18 della passata settimana, un altro importante appuntamento internazionale di atletica che riguarda i reatini. In maglia azzurra a Tampere saranno presenti Cecilia Desideri e Chiara Gherardi. La prima ha conquistato il mondiale 10 giorni fa quando a Grosseto aveva vinto la gara decisiva con la diretta rivale per la maglia azzurra. In quell’occasione l’atleta allenata da Roberto Casciani si era superata andando anche a stabilire il primato personale, nonché sociale con la misura di 58,01.



La Desideri sarà in gara giovedì mattina alle 8.40 italiane per la qualificazione del lancio del martello insieme alla compagna di nazionale Lucilla Celeghini. Chiara Gherardi invece arriva a Tampere poche ore dopo aver vinto il titolo Europeo under 18 con la staffetta mista dell’Italia a Gyor. La giovane della categoria allieve, è stata selezionata dal DT Baldini insieme all’altro allievo Lorenzo Benati, unici due allievi, per far parte della staffetta 4x400 ai mondiali. Un’altra grande occasione per la stella rossoblu di fare esperienza anche tra le più grandi in campo internazionale.

Marted├Č 10 Luglio 2018



