Oggi è la “Giornata mondiale del sogno”: 5 regole d’oro per realizzare i propri desideri

Il 25 settembre è la Giornata Mondiale del Sogno. Secondo la scienza chi sogna molto potrebbe allungare la propria vita di alcuni anni. Ecco allora 5 regole d'oro messe a punto da Sognid'oro e Carlo Massarutto (sociologo e coach) per tornare a sognare e vedere realizzati i desideri più profondi . Perché come canta Cenerentola "I sogni son desideri di felicità...Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno realtà diverrà". Il 25 settembre di ogni anno si celebra dunque la Giornata Mondiale dei sogni, con lo scopo di invogliare ogni persona a non abbandonare i propri, cercare di fare il possibile per realizzarli, impegnandosi al massimo e non arrendendosi alle prime difficoltà. L'importante è credere in se stessi e nelle proprie capacità, circondandosi di persone che ci spronano a dare il meglio di noi. La Giornata Mondiale dei Sogni esiste dal 2012 ed è nata alla Columbia University di New York, dove una coach esperta di strategie motivazionali, Ozioma Egwuonwu, pensò di dedicare una giornata ai sogni, trovando un riscontro smisurato in tutto il mondo

