L'ha uccisa una rara forma di cancro: il rabdomiosarcoma che colpisce i tessuti molli. Sophie, 10 anni, ha combattuto fino all'ultimo ma non ce l'ha fatta. È riuscita però a vedere esauditi tutti i suoi desideri, in particolare quello di cucinare con il famoso chef Gordon Ramsay e di visitare il set del programma This Morning. Dopo un anno di malattia, il tumore ha avuto il sopravvento sulla piccola, tanto da far decidere agli stessi genitori disperati, di interrompere le pesanti cure mediche per consentire alla figlia di avere una «migliore qualità della vita».

La storia di Sophie

Sophie Fairall, di Stubbington, Hampshire, ha saputo di avere la rara e terribile malattia nel settembre del 2020. E nonostante si sia sottoposta coraggiosamente a diversi interventi chirurgici, chemioterapia e radioterapia, il cancro si è manifestato in maniera ancora più violenta a giugno di quest'anno, portando la famiglia a decidere di smettere le cure, e di dedicarsi a esaudire gli ultimi desideri della ragazzina.Tra questi, la possibilità di cucinare con lo chef televisivo Gordon Ramsey e di partecipare allo show televisivo This Morning.

La morte di Sophie è stata comunicata sui social dalla madre: «Ho il cuore spezzato - ha scritto la donna -, non riesco a descrivere il dolore, tutto quello che posso dire è che è la cosa più dolorosa che abbia mai provato. Una parte di me è morta oggi e non sarò mai più la stessa». Negli ultimi mesi, Sophie si è divertita a cucinare con lo chef televisivo a sfilare in passerella con Gok Wan in This Morning e ha anche attirato l'attenzione della squadra di calcio inglese. «Aveva molto di più da dare e non avrebbe dovuto finire così - si strugge ancora la mamma -. Era la ragazzina più bella, divertente, premurosa e più forte di sempre. E non avremmo mai pensato che una bambina di 10 anni potesse avere un impatto così grande su così tante persone. Sembra tutto surreale e anche se sapevo che stava morendo, non riesco ancora a credere che se ne sia andata».

Il sostegno del mondo dello sport

Durante la sua coraggiosa battaglia, Sophie ha ricevuto messaggi di sostegno anche dai presentatori televisivi Ant e Dec della squadra di calcio inglese, con Jack Grealish che la esortava a «continuare a essere la ragazzina forte che sei», e Mason Mount che lodava il suo «incredibile coraggio».

I medici hanno scoperto il tumore nell'addome, il 95% del quale è stato rimosso durante un'operazione di sette ore. Ma dopo nove mesi di cure, compresa la chemioterapia, Sophie ha avuto una ricaduta e i medici hanno detto alla famiglia che non c'era più niente da fare. Quando la bambina è stata ospite a This Morning a luglio, ha detto ai presentatori, Ruth Langsford ed Eamonn Holmes, di aver già passato del tempo a curare animali esotici a Chessington e di aver persino incontrato il suo chef preferito Gordon Ramsay. Un momento veramente commovente.

Nei giorni successivi la mamma Charlotte, ha spiegato che la famiglia aveva deciso di non far fare più chemioterapia a Sophie perché soffriva ancora di più. «Non è facile prendere una decisione simile, quando già si sa quali saranno le conseguenze dell'interruzione del trattamento. Ma per noi la qualità della vita era più importante della poca vita che avrebbe ancora potuto vivere».

La lista dei desideri

La lista dei desideri è stata compilata con l'aiuto delle due sorelle, Amelia e Lucy, a cominciare da quell'incontro considerato “top” con il famoso chef. «Ha cucinato un soufflé di nocciole - ha poi raccontato Sophie -. Mi piace la sua cucina e mi piace anche lui come persona. E' stato molto carino». Holly Willoughby del programma televisivo, le ha regalato una tiara che indossava quando si è vestita da Cenerentola in This Morning e le ha detto tramite collegamento video: «Quando ho sentito che eri nello show, volevo essere lì. Ti mando una grande coccola virtuale». E c'è un altro messaggio che la bimba a tenuto a far arrivare agli adulti: «Va migliorato il cibo in ospedale per tutti, ma anche e soprattutto per i bambini. E' un cibo disgustoso».