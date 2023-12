Venerdì 29 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Il Deli Café festeggia i suoi primi cinquant’anni di attività. Lo storico locale di via Sacchetti Sassetti, all’angolo con via Salaria, all’ingresso sud per Rieti, aprì i battenti nell’ormai lontano 23 dicembre del 1973, grazie al signor Giuseppe e alla moglie Virginia.

I passaggi. Una vera e propria azienda familiare, portata avanti negli anni dai figli Massimo (con la moglie Paola) e Giuliano. Nel 2020, è subentrata un’altra discendente dei fondatori del Deli Café, Martina, che insieme al marito Patrizio Paolini e al fratello Giuseppe hanno completamente rinnovato i locali.

Insomma, tre generazioni di commercianti che hanno fatto del locale un punto di riferimento non solo per i reatini, ma anche per i tanti romani che arrivano nella città capoluogo: il bar è proprio nel punto di accesso verso le aree centrali cittadine.

La testimonianza. «Cinquant’anni dedicati alla nostra clientela - afferma oggi Massimo Deli - che ci ha sempre sostenuto e dimostrato fedeltà nel corso del tempo. A loro va il nostro ringraziamento, se oggi siamo ancora qui. Voglio anche ricordare il fiuto di mio padre, che ebbe il coraggio di aprire questa attività commerciale che fu definita “una cattedrale nel deserto”, perché allora non esisteva né l’attuale via Sacchetti Sassetti (oggi decisamente trafficata), né l’attuale ponte Giovanni XIII, che oggi sono punti strategici per la nostra città». Il locale, infatti, oggi è considerato posizionato a ridosso del centro e comunque in un punto di grande passaggio, ma nell’ormai lontano 1973 lo scenario era ben diverso.

Gli ospiti. In questo locale sono passati generazioni di reatini, che hanno permesso all’azienda familiare dei Deli di diventare un punto di riferimento della città, soprattutto per chi la mattina presto partiva per la Capitale e, prima di uscire, si fermava e si ferma tuttora nel locale. Il “fiuto” del papà di Massimo, insomma, si era rivelato un buon fiuto.

La posizione. La posizione strategica, alle porte della città capoluogo, sulla direttrice verso Roma, hanno permesso all’azienda familiare di crescere negli anni e di aggiungere nuove attività a quella iniziale. Partito come un normale bar, il Deli Cafè oggi è molto di più: è colazione, pranzo veloce servito, aperitivo, pasticceria artigianale e anche forno. Il Deli Café è molto attivo anche sui social, dove ha una propria pagina facebook, dalla quale promuove le proprie iniziative culinarie. Quest’anno, in occasione delle festività natalizie, l’azienda ha preparato le esclusive cioccolate artigianali. «Il nostro desiderio - fa sapere la famiglia Deli - è che ogni momento trascorso qui sia un’esperienza deliziosa e accogliente. Buone feste a tutti».