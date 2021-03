Polizia impegnata nel controllo del territorio: straniero denunciato per danneggiamento

RIETI - Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio in tutta la provincia intensificata dal Questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha messo in campo tutte la risorse disponibili per assicurare un efficace controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché alla verifica delle misure anti covid-19 disposte per il contenimento della diffusione del coronavirus, in particolare relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al divieto di assembramento ed al divieto di spostamenti extraregionali.

Nel corso di tali servizi uno straniero è stato denunciato per i reati di danneggiamento e di porto abusivo di arnesi atti allo scasso.

L’uomo, un cittadino del Gambia di 34 anni, è stato individuato dagli Agenti della Squadra Volante della Questura di Rieti che lo hanno trovato in possesso di una borsa contenente numerosi attrezzi da lavoro con i quali, poco prima, aveva danneggiato il portone di ingresso di uno stabile del centro cittadino di Rieti, per forzarne l’apertura.

La Sezione della Polizia Stradale di Rieti, invece, oltre a vigilare sulle principali arterie stradali della provincia reatina, per la sicurezza degli utenti e per il controllo sulla legittimità degli spostamenti extraregionali, ha impiegato su strada, nell’ultima settimana, 51 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 140 veicoli e 150 persone, alle quali sono state elevate 55 sanzioni al codice della strada per il mancato rispetto di importanti norme di comportamento basilari per la sicurezza della circolazione stradale e dei suoi utenti.

Anche gli Agenti della Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti, oltre ai consueti monitoraggi di siti web e alle attività di contrasto ai reati informatici, hanno concorso nei servizi di controllo del territorio, identificando oltre 30 persone ed effettuando 25 controlli in Uffici Postali.

Le attività di controllo straordinario del territorio, in particolare finalizzate alla verifica del rispetto delle misure anti Covid-19, proseguiranno incessantemente anche attraverso l’attuazione di appositi servizi predisposti dal Questore di Rieti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in questa provincia per le prossime festività pasquali.

