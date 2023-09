RIETI - In occasione della ricorrenza degli 800 anni dalla realizzazione del primo Presepe, proprio nel 1223 da parte di San Francesco a Greccio, il 14 settembre Cristian Bianchetti ha realizzato un Everesting sulla dura salita del Santuario di Greccio

Partito alle 6 di mattina, durante tutta la giornata Bianchetti ha pedalato a ritmo regolare sulla salita per raggiungere gli 8848 metri di dislivello proprio come l'altezza del monte Everest.



Questo è il 5° everesting per il ciclista reatino dopo il Terminillo, Poggio Bustone in omaggio a Lucio Battisti, uno indoor e l'ultimo di aprile 2023 a Coccodrillo;



«Mi piace molto usare gli everesting per preparare le gare di ultraciclismo - ammette Bianchetti- a breve ho in programma una 24 ore a Treviso ed una 800 km in Sardegna.

Un grande stimolo unendo gli eventi del territorio allo sport».



Pedalate 40 ascese (come i giorni di digiuno di San Francesco prima della scrittura della Regola Francescana), di 2.9 km e 240 metri di dislivello con pendenza media dell'8.8% accompagnato da moltissimi amici ciclisti ai quali è stato consegnato una collanina con il Tau a ricordo della giornata grazie al Patrocinio con il Comune di Greccio.