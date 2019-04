L'EVERESTING

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In occasione dei 50 anni dall'uscita del primo album di Lucio Battisti, nel 1969, il 10 maggio il ciclista reatino Cristian Bianchetti con una scalata sulla salita del suo paese natale: Poggio Bustone.Per farlo si cimenterà in un Everesting 8848 con obiettivo extra di 10.000 metri di ascesa (per entrare nel High Rouleurs Society) con 25 ripetute sulla salita che attraversa il suo paese, partendo dall'atterraggio del volo a vela fino al Santuario Francescano dopo 6.45 km e 405mt di dislivello...«Il tutto - dichiara Bianchetti - con 25 "discese ardite" e 25 "risalite" ... ognuna targata con il titolo di una sua canzone uscita come singolo su 45 giri… Rigorosamente Lato A per le Discese ardite e Lato B per le risalite».Everesting è un concept, una sfida in cui un ciclista è chiamato a scegliere una salita, quella che preferisce a la percorre ripetutamente fino a aggiungere gli 8,848m di salita. L’impresa va compiuta in una sola volta, sempre sulla stessa strada. Una sfida fisica ma soprattutto mentale che richiede dedizione, concentrazione, allenamento e perseveranza. Sono un migliaio circa gli atleti che sono riusciti in questa straordinaria impresa.Gli atleti che hanno compiuto questo sforzo dichiarano che è importante selezionare un “segmento” adatto che presenti una pendenza abbastanza accentuata cosi da accelerare il raggiungimento della fatidica soglia dei 8,848m di salita ma che comunque non metta a repentaglio la resistenza delle gambe del ciclista. Altrettanto importante è considerare il lato opposto: la discesa. E’ importante che non sia troppo lunga per ovvie questioni di tempo.