RIETI - «Per facilitare la ripresa economica, complice l’imminente arrivo dell’estate sarebbe il caso di ampliare la Ztl, basandosi sull’area già indicata dalla precedente amministrazione, per permettere alle attività, di usufruire di uno spazio adeguato al distanziamento che dovranno attuare», inizia così la nota di Rieti Città Futura.

«Lo stesso ministro Franceschini ha annunciato, per 6 mesi, l’esenzione per bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico, per disporre all'esterno i tavoli che non possono mettere all'interno - prosegue la nota - Si potrebbero, inoltre, utilizzare anche tutte le piazze e le zone dove sono presenti i locali, anche con fasce orarie serali, per non appesantire la circolazione stradale».

«Sarebbe un primo passo per far sì che la nostra cittadina torni a respirare l’atmosfera della bella stagione - conclude la nota - in sicurezza, facendo rivivere la bellezza delle proprie vie e delle proprie piazze».

Ultimo aggiornamento: 09:51

