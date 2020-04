© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Commissario Coordinatore della Polizia Locale di Rieti, Anna Carapacchio, comunica che i verbali per infrazione al codice della strada pervenuti in questi giorni ai cittadini autorizzati all’accesso dal Varco ZTL di Via delle Stelle, che regolarmente hanno rinnovato il permesso, saranno oggetto di archiviazione d' Ufficio, previa richiesta da inoltrare al seguente indirizzo email: permessi@comune.rieti.itPer ogni ulteriore ed eventuale comunicazione potranno essere contattati i numeri telefonici 0746287419 - 07462874230Il Comando della Polizia Locale si scusa del disagio provocato da un problema tecnico, del tutto involontario, legato ad una errata importazione di file dalla società Saba Italia alla Polizia Municipale.Si comunica, inoltre, che a seguito della scadenza del rapporto contrattuale per la gestione dei parcheggi di superficie con la società Saba Italia, ogni permesso e autorizzazione per l’accesso nella ZTL, dovrà essere richiesto agli Uffici del Comando della Polizia Locale.