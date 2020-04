RIETI - L'Alcli anche in questo difficile momento di emergenza sanitaria non può fermarsi perché la malattia oncologica non conosce sospensione né pausa.

I volontari continuano ad assicurare con grande impegno e fatica tutti i servizi ai malati, ricorrendo talvolta ad altre associazioni per il servizio di trasporto.

Persistono tutte le criticità della malattia, legate alla burocrazia sanitaria, agli alloggi per le terapie, alla necessità di parrucche gratuite, nonché al sostegno psicologico e logistico.

Anche la tradizionale iniziativa delle uova pasquali ha cambiato modalità alla luce dell'emergenza sanitaria. Pur avendo messo a disposizione una parte di uova pasquali per tutti coloro che già le avevano prenotate a gennaio, oltre 600 uova sono state donate a tutti coloro che in questi momenti stanno soffrendo maggiormente l'emergenza sanitaria.

«Voglio ringraziare tutti coloro che già hanno prenotato le nostre uova il cui ricavato quest'anno è stato destinato all'acquisto di dispositivi di sicurezza per l'Ospedale di Rieti – ha dichiarato il Presidente dell'Alcli, Santina Proietti – però il Consiglio direttivo ha deciso, visto il recente sviluppo degli eventi di donare le uova pasquali a coloro che probabilmente non le avrebbero potute acquistare e le abbiamo affidate alla caritas di Rieti e di Amatrice e alla Mensa di Santa Chiara». E' stato inoltre deciso di donare anche le Uova a tutto il personale sanitario dell'Ospedale reatino impegnato ogni giorno nella lotta al Covid.

«E' un nostro personale gesto di gratitudine verso medici ed infermieri che non si sono ai risparmiati in queste terribile settimane di contrasto al virus – ha evidenziato Santina Proietti – E non potevamo dimenticare i cari anziani della Casa di Riposo di Santa Lucia di Rieti e le Case di Riposo di Contigliano zona rossa che sta vivendo un momento molto difficile. In accordo con il sindaco Paolo Lancia faremo arrivare le nostre Uova che hanno sempre portato un sorriso e speriamo di dare un po' di sollievo. Oggi le nostre Uova sono come un grande abbraccio a tutti coloro che sono in un particolare stato di fragilità e per continuare ad essere vicini ai nostri malati e alle persone sole abbiamo predisposto delle video interviste con i volti più amati della grande famiglia Alcli (facebook Alcli a casa) per portare il nostro affetto e la nostra vicinanza direttamente a casa delle persone. La tecnologia in questo caso sta aiutando molto il nostro impegno di volontari».

