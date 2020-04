Ultimo aggiornamento: 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uova pasquali consegnate a domicilio per tutti i bambini delle scuole del territorio. E' la bella iniziativa messa in campo dal Comune di Rivodutri , attraverso la Protezione civile comunale, per lanciare un messaggio di affetto e solidarietà verso i più piccoli in un momento di grandi difficoltà come quello che il paese sta affrontando a causa dell'emergenza coronavirus. All'uovo sarà allegata anche una lettera "nella speranza che la conservino per poterla rileggere con serenità in futuro, ripensando a questi giorni come a un brutto ricordo lasciato fortunatamente alle spalle" si augura il sindaco Michele Paniconi.Sempre a Rivodutri, domani verranno sanificate le strade provinciali all'interno del territorio comunale, mentre continueranno da parte dell'amministrazione gli interventi di disinfezione localizzata e specifica sui siti vulnerabili, esposti alla frequentazione delle persone.