RIETI - La Giunta Cicchetti, su iniziativa dell’assessore alle attività produttive Daniele Sinibaldi, ha approvato il sostegno ad una proposta avanzata da Confartigianato Rieti nei giorni scorsi volta a supportare le imprese del settore benessere con opportuni strumenti di assistenza nella fase di ripartenza, garantendo contestualmente la sicurezza di lavoratori e clienti.

Confartigianato aveva chiesto, tra le altre cose, il sostegno del Comune per dotare le imprese che offrono servizi alla persona di un kit essenziale anti-Covid19 in ottemperanza al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e del Documento tecnico delle misure anticontagio dell’Inail, specifico per il settore cura della persona.

La Giunta ha deciso, quindi, di compartecipare all’iniziativa con un contributo economico che verrà erogato previa presentazione della documentazione comprovante l’utilizzo delle spese sostenute per la realizzazione e la fornitura dei kit alle imprese.

«Un altro segnale che l’Amministrazione comunale di Rieti lancia al settore produttivo, commerciale e dei professionisti che stanno tentando faticosamente di ripartire dopo la fase dell’emergenza sanitaria – dichiara il Vicesindaco, Daniele Sinibaldi – Con questa iniziativa abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza alle esigenze del settore benessere, che avevamo ricevuto nelle settimane scorse in Comune prima della ripartenza. Dopo aver esteso con ordinanza la facoltà di apertura di queste strutture anche nei giorni festivi e fino alle ore 22.00, abbiamo deciso di donare ai parrucchieri, estetiste e centri estetici reatini, un kit anti-covid per alleggerire le spese che devono sostenere in queste difficili settimane di riapertura».

«Si tratta di un’altra dimostrazione di vicinanza del Comune di Rieti al mondo dell’artigianato e della piccola impresa – dichiara il Direttore di Confartigianato Imprese Rieti, Maurizio Aluffi – L’Ente in queste settimane si è sempre dimostrato attento alle esigenze della categoria e anche questo gesto, così come l’estensione dell’orario di lavoro, rappresenta anche simbolicamente l’auspicio che le attività e il tessuto produttivo possa ripartire rapidamente e con forza dopo l’emergenza sanitaria».

