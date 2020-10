RIETI - Coronavirus: rischio concreto di focolaio alla Rsa San Raffaele di Borbona. Sono attesi oggi ufficialmente gli esiti dei test molecolari di verifica dopo che i test rapidi sierologici avevano rivelato la positività al Covid per 13 persone: 12 sono anziani ospiti della struttura, mentre un altro è un operatore sanitario che lavora nell’Rsa. In attesa dell’ufficialità, in serata è emerso che anche i tamponi sarebbero positivi. Preoccupazione dei familiari. «Siamo stati subito informati via email - conferma una familiare che vuole rimanere anonima. - La Rsa è stata sempre attenta nel mettere in pratica tutte le norme. Anche dopo il lockdown abbiamo potuto rivedere i nostri cari ma sempre rigorosamente a distanza e con tutti i dispositivi di protezione. Gli ospiti hanno sempre ricevuto gli stessi livelli di cura e di assistenza che abbiamo potuto apprezzare fin dopo il sisma». Un legame indissolubile per molti anziani dei vari comuni limitrofi colpiti dal sisma e che dopo il 24 agosto sono ospiti della struttura. Ora arriva questo allarme, in attesa di ufficialità. La struttura è già stata posta in stato di isolamento precauzionale. C’è da capire anche come il virus possa essere entrato, nonostante tutte le procedure messe in atto in questi mesi che finora avevano reso la Rsa di Borbona una vera e propria “isola felice” in mezzo alle emergenze scoppiate altrove in provincia.

