RIETI - “Anche poco è tanto”, Con questo slogan una serie molto nutrita di associazioni, a Poggio Mirteto ha unito le proprie forze insieme a quelle dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, dando vita alla raccolta fondi “Aiutiamo ad Aiutare” per sostenere i concittadini mirtensi più in difficoltà durante l’emergenza coronavirus.

Le Associazioni

Di seguito l’elenco delle associazioni che insieme alla Pro-Loco Poggio Mirteto ed al

Comune hanno dato vita alla raccolta: Confraternita del Gonfalone, Confraternita Dell'Orazione e Morte, Il nuovo mirto-Sono poggiano, Acps Associazione Cacciatori e Pescatori Sabini, Associazione Banda Comunale di Poggio Mirteto Nazionale Garibaldina, Associazione Gemellaggi Poggio Mirteto, Associazione Coro della Cattedrale di Poggio Mirteto, Odv Pasqualina & Friends, Circolo Arci di Poggio Mirteto, Asd Poggio Mirteto calcio, S.S. Lazio badminton, Asd Sabina city basket, Asd centro sport mirtense, Le Sabinae, “Asd Pallavolo Poggio Mirteto”, Croce Rossa Italiana - Comitato della Bassa Sabina OdV, Gruppo commercianti, Amici del museo, Avis Poggio Mirteto e Gruppo scout Poggio Mireto 1 Agesci.

L’appello

I promotori ricordano che «la raccolta è aperta a tutti i cittadini ed anche alle altre associazioni che non siamo riusciti a contattare. Anche poco è tanto». E può significare molto per chi è in difficoltà.

