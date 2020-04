RIETI - Trenta pacchi solidali compresivi di una busta di frutta, una di verdura e una cassetta di fave, donate rispettivamente a famiglie che avevano bisogno nei comuni di Poggio Mirteto, Forano, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, e Filacciano. Inoltre consegne a Nerola, Palombara Sabina e Passo Corese.

Un commerciante egiziano, Mostafa Abdel Aziz, titolare del negozio di frutta e verdura ubicato a Montopoli di Sabina, in Località Fuori Dazio (nella foto l’interno dell’attività), ha voluto contribuire per aiutare in questo momento chi è in difficoltà durante l'emergenza coronavirus.



La Protezione Civile

Per far questo ha contattato il gruppo Anvvfc Valle del Tevere, gruppo di Protezione civile che ha sede a Torrita Tiberina. «Vogliamo rendere un ringraziamento particolare al signor Mostafa Adbel Aziz – hanno scritto sulla loro pagina facebook i volontari della Protezione civile - per aver donato i pacchi alimentari. Il gesto solidale di questo commerciante ha commosso tutti noi e le famiglie che nella mattinata di sabato scorso, inaspettatamente, si sono viste recapitare il pacco solidale. Un grande gesto caritatevole che ha reso serena la giornata a molte persone umili e gentili. Grazie di cuore da parte di tutti noi al signor Mostafa». Altre consegne verranno effettuate a Montopoli.



Ha sofferto e non dimentica chi lo ha aiutato. Ai volontari il titolare del grande negozio di frutta Mostafa Abdel Aziz ha detto che lui arriva da una zona nella quale ha sofferto molto, anche la fame. Sa cosa significa affrontare una crisi come quella che sta vivendo l’Italia in questo momento. Lui quando ha avuto bisogno è stato aiutato e oggi vuole rendere un omaggio con aiuti concreti agli italiani in un momento così difficile perché non dimentica il bene che lui ha ricevuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA