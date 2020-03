RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti e l’Unità di Crisi Covid 19, per una diffusione ancora più capillare dei presidi di protezione giornalieri, a far data da oggi, giovedì 26 marzo, ha istituito, presso l’area rilevazione delle timbrature dell’ospedale de Lellis di Rieti, un desk dedicato a tutti gli operatori sanitari in servizio, per la distribuzione dei Dpi.



A ogni timbratura è prevista la consegna di un dispositivo. Si procederà con tale modalità ogni giorno, per il turno del mattino, del pomeriggio e della notte, fino al termine dell’emergenza. L’ulteriore misura di protezione rientra nelle disposizioni emesse con finalità esclusiva di prevenzione e promozione della sicurezza delle cure e di tutela della salute degli operatori sanitari del nosocomio, nonché dei pazienti, degenti e familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA