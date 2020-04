RIETI - Questa mattina la Asl di Rieti ha comunicato la presenza di un soggetto positivo al coronavirus a Toffia. La stessa Asl ha avviato tutti i protocolli necessari per isolare il soggetto positivo (si tratta di un operatore del 118) e le persone che sono entrate in contatto con lui negli ultimi giorni. Si tratta del primo caso ufficilae in paese in quanto, precedentemente, si era registrato un presunto positivo risultato poi negativo al tampone per il Covid 19.

Il sindaco Danilo Pezzotti ha già attivo il Coc, segue la situazione che non desta particolari preoccupazioni e, nell'augurare pronta guarigione al giovane risultato positivo e che è stato messo in isolamento domiciliare, rinnova l'invito ai suoi concittadini di seguire le regole, non farsi prendere dall'ansia e di restare a casa.



Ultimo aggiornamento: 16:33

