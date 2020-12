Montebuono, coronavirus. Focolaio nella Rsa, il sindaco: situazione sotto controllo

RIETI - Coronavirus: focolaio nella Rsa di Montebuono. Il Sindaco, Claudio Antonelli comunica attraverso quanto segue:

In merito al focolaio di Coronavirus riscontrato alla Rsa di Montebuono e comunicato dalla Asl di Rieti, si rende noto alla popolazione che la situazione risulta attualmente sotto controllo. Sono stati eseguiti accertamenti da parte della stessa Asl, intervenuta direttamente sul posto. Dalla giornata di ieri, il centro operativo della direzione sanitaria della Asl, mantiene sotto stretto controllo l'evolversi della situazione.

Si comunica di conseguenza quanto segue:

1. Tutti i soggetti residenti ed il personale sanitario e/o operatori della struttura in oggetto, risultati positivi, sono stati posti in quarantena internamente alla struttura.

2. Tutto il personale sanitario e/o operante nella struttura, risultato Negativo ai test effettuati, e non entrato in contatto con soggetti positivi, Non è sottoposto a quarantena.

Il Sindaco è in costante contatto con la direzione sanitaria della Asl e provvederà a mantenere l'intera popolazione costantemente aggiornata in merito alla situazione.

Si raccomanda comunque a tutti la massima attenzione e collaborazione, mediante l'ampio utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale .

