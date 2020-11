RIETI - Coronavirus: è di nuovo boom di positivi, ben 90 di cui 36 nella rsa di Montebuono. Ci sono anche altre tre decessi e i guariti sono 61.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 90 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (20) – Antrodoco (1) – Cantalice (3) – Cantalupo in Sabina (1) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (5) – Forano (1) – Greccio (2) – Leonessa (1) – Montebuono (36 link Rsa già isolata e in corso ulteriore indagine epidemiologica) – Montopoli in Sabina (4) – Pescorocchiano (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (2) – Rivodutri (1) – Selci (1) – Stimigliano (1) – Tarano (2) – Torri in Sabina (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Il Marzio Marini di Magliano Sabina torna a nuova vita: da domani... RIETI «L'ospedale de Lellis funziona e chirurgia non... RIETI Coronavirus: i contagi scendono a 23 e ci sono 44 guariti. Ma si...

Si registrano 61 nuovi guariti: (24) Rieti – (2) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borgovelino – (1) Borgorose – (5) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Cittaducale – (1) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Magliano Sabina – 81) Montasola – (2) Monteleone Sabino – (4) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (4) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Rivodutri – (1) Tarano – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti:470.

Numero totale dei tamponi: 26.552.

Si registrano tre decessi: si tratta di una donna di 88 anni e una donna di 85 anni (casa alloggio Tarano) e un uomo di 51 anni (Terapia Intensiva di Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti:1365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA