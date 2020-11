Coronavirus, Corsetto denuncia: «Messaggi choc sulla situazione dalla residenza per anziani»

RIETI - Casa alloggio di Magliano Sabina: spuntano i messaggi choc da dentro la struttura: “Una carneficina. Siamo praticamente un reparto covid”. A diffondere le immagini dei messaggi della chat di gruppo tra operatori e personale interno il capogruppo dell’opposizione in Comune Riccardo Corsetto per "dimostrare possibili responsabilità ed eventuali omissioni della cooperativa che gestisce la residenza per anziani".

