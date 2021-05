Coronavirus: un decesso, 21 nuovi positivi e 32 guariti

RIETI - Coronavirus:

Si registra un decesso: un uomo di 92 anni (reparti Covid OGP Rieti).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 21 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Antrodoco (1) – Antrodoco (1) – Borgorose (2) – Casperia (1) – Cittaducale (2) – Collevecchio (1) – Concerviano (1) – Contigliano (2) – Orvinio (3) – Poggio Bustone (2) – Rivodutri (1) – Rocca Sinibalda (1) – Scandriglia (1) – Stimigliano (2).

Si registrano 32 nuovi guariti

(8) Rieti – (1) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borgorose – (1) Cantalupo in Sabina – (2) Casperia – (1) Cittaducale – (1) Cittareale – (4) Colli sul Velino – (3) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Magliano Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto - (1) Poggio Catino – (1) Poggio Moiano – (1) Posta – (1) Rocca Sinibalda.

Numero tamponi eseguiti: 282.

Totale tamponi eseguiti: 84.909.

Totale positivi in provincia di Rieti: 478.

