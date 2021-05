Covid: i contagi scendono sotto quota 500. Sono 4 i nuovi positivi, 40 i guariti

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



Ascrea (1) – Rocca Sinibalda (3).



Si registrano 40 nuovi guariti: (5) Rieti – (1) Selci - (2) Antrodoco - (1) Cantalupo in Sabina - (1) Casperia - (1) Cittareale - (2) Amatrice - (1) Petrella Salto - (7) Fara Sabina - (2) Configni - (3) Poggio Moiano - (1) Collevecchio - (3) Cittaducale - (2) Montopoli in Sabina - (1) Frasso Sabino - (2) Petrella Salto - (1) Torricella Sabina - (1) Longone Sabino - (1) Borgorose - (2) Configni.



Totale tamponi eseguiti: 84.627. Totale positivi in provincia di Rieti: 499

