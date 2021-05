RIETI - Campagna vaccinale anti-Covid 19 della Asl di Rieti. Superato tetto delle 56.000 dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti (56.565).

36.871 prime dosi (28.352 Pfizer, 8.230 AstraZeneca, 289 Moderna) e 19.694 seconde dosi.

Ad ora, la copertura totale delle persone vaccinate in provincia di Rieti raggiunge il 30% in prima dose e il 16% in seconda dose.

