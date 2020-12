Coronavirus: un decesso. Boom di nuovi contagi: 83 mentre i guariti sono 43

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 83 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (32) – Amatrice (1) – Antrodoco (3) – Borgo Velino (1) – Cantalice (4) – Casaprota (1) – Castel S. Angelo (2) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (13) – Forano (1) – Leonessa (1) – Magliano Sabina (1) - Mompeo (1) – Monte S. Giovanni (1) – Montopoli in Sabina (1) – Orvinio (2) – Pescorocchiano (6) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Nativo (1) – Poggio S. Lorenzo (1) – Pozzaglia Sabina (2) – Scandriglia (1) – Stimigliano (3) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 43 nuovi guariti

(15) Rieti – (3) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (2) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Configni – (1) Contigliano – (5) Fara in Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (2) Montopoli in Sabina – (1) Morro Reatino – (1) Poggio Bustone – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Stimigliano – (2) Toffia – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 282.

Numero totale tamponi: 36.566.

Si registra un decesso: si tratta di un uomo di 82 anni (area Covid RSA Torri in Sabina)

Totale positivi in provincia di Rieti: 933.

