Covid: sono 29 i nuovi positivi e in 37 sono guariti

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 29 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

Rieti (10) - Fara in Sabina (5) – Leonessa (2) – Magliano Sabina (2) – Montebuono (2) – Montopoli in Sabina (1) – Pescorocchiano (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (1) – Rocca Sinibalda (1) – Stimigliano (3).

APPROFONDIMENTI RIETI Covid: un decesso, 29 nuovi positivi e 24 guariti RIETI Rieti, positivi al Covid ma sorpresi a girare in strada:... RIETI Terze dosi over 40: in poche ore raggiunte le 1.000...

Si registrano 37 nuovi guariti.

(11) Rieti – (1) Castel Nuovo di Farfa – (8) Fara in Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (2) Poggio Catino – (3) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (2) Rocca Sinibalda – (3) Roccantica – (1) Stimigliano – (2) Tarano – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 715.

Totali tamponi eseguiti: 146.578.

Totale positivi: 458.