Terze dosi over 40: in poche ore raggiunte le 1.000 prenotazioni. Distribuite 32.000 dosi di vaccino antinfluenzale

RIETI - Terze dosi over 40: la Asl di Rieti comunica che sono già 1.000 i cittadini over 40 anni che hanno prenotato, in poche ore, la loro dose di richiamo presso gli hub vaccinali del territorio della provincia di Rieti.

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti ricorda che è possibile prenotare la terza dose dopo 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario sul link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Campagna vaccinale antinfluenzale: la Asl di Rieti comunica che ad oggi ha distribuito a Medici e Pediatri di famiglia del territorio della provincia di Rieti 32.000 dosi di vaccino antinfluenzale.

Open Day Configni e Cottanello vaccinazione anti-Covid19 con terze dosi e antinfluenzale: la Asl di Rieti comunica che sabato 20 novembre dalle ore 10:00 alle ore 15:30 si svolgerà un’iniziativa di sanità pubblica dedicata alla vaccinazione antiCovid-19 con somministrazione terze dosi e antinfluenzale per i cittadini residenti nei comuni di Configni e Cottanello. Tutti i cittadini che vorranno eseguire la vaccinazione antiCovid-19 con terze dosi e antinfluenzale dovranno recarsi, muniti di tessera sanitaria, presso l’Ambulatorio mobile della Asl di Rieti, comune Configni, strada provinciale 56, area antistante l’Ufficio postale e la Scuola dell’infanzia.

Open Day Greccio vaccinazione anti-Covid19 con terze dosi e antinfluenzale: L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti ricorda infine che domenica 21 novembre sarà presente a Greccio, sempre con Ambulatorio mobile, in via del Vivaio, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 per la somministrazione del vaccino anti-Covid19 con terze dosi e antinfluenzale. Necessaria tessera sanitaria.