Covid: sono 3 i nuovi positivi e 9 le persone guarite

Domenica 29 Agosto 2021, 14:25

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (2) – Cottanello (1).



Si registrano 9 nuovi guariti.

(4) Rieti – (1) Cittaducale - (1) Montebuono - (2) Poggio Moiano - (1) Poggio S. Lorenzo.



Numero tamponi eseguiti: 189.

Totali tamponi eseguiti: 112.517.



Il numero totale dei positivi in provincia di Rieti si ridetermina in 324 unità poiché 1 positivo comunicato nei giorni scorsi é stato preso in carico dalla Asl di competenza territoriale.