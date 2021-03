Coronavirus: due decessi, 39 nuovi positivi e 22 guariti

RIETI - Coronavirus:

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 39 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (15) – Borgo Velino (1) – Cantalice (2) – Cittaducale (3) – Cittareale (1) – Contigliano (3) – Fara in Sabina (5) – Greccio (2) – Micigliano (1) – Monte S. Giovanni (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Catino (1) – Scandriglia (1) – Tarano (2).

Si registrano 22 nuovi guariti

(7) Rieti – (2) Amatrice – (2) Belmonte in Sabina - (1) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (1) Stimigliano – (2) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 624

Numero totale tamponi eseguiti: 56.877.

Si registrano due decessi: un uomo di 75 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti), un uomo di 60 anni (reparto di Terapia Intensiva OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 667.

