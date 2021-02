Dal 1° marzo al via la vaccinazione per le persone fragili

RIETI - La Asl di Rieti comunica l’avvio, da lunedì prossimo 1° marzo, della vaccinazione per le persone estremamente vulnerabili con gravi fragilità e la vaccinazione del personale docente e non docente della Scuola e dell’Università nati nell’anno 1956 (65 anni).

I vaccini per le persone estremamente vulnerabili con gravi fragilità verranno somministrati presso il centro ex Bosi ogni lunedì. L’accesso alla vaccinazione avverrà attraverso una chiamata diretta effettuata dai Centri della Asl di Rieti che hanno in cura i pazienti stessi. Tale chiamata consente l’accesso alla vaccinazione previa valutazione da parte degli specialisti.

Prosegue la campagna vaccinale dedicata al personale delle Forze dell’ordine e di Polizia e al personale docente e non docente della Scuola e dell’Università. Oltre agli under 55, dal 1 marzo il vaccino verrà somministrato anche ai nati nell’anno 1956 (65 anni). Il centro di riferimento sarà sempre il Distretto 1 di via delle Ortensie a Rieti, mentre le prenotazioni avverranno attraverso il link della Regione Lazio prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA