Coronavirus: sette operatori sanitari del de Lellis contagiati, link esterno e circoscritto

RIETI - Coronavirus: la Direzione aziendale comunica la positività di sette operatori sanitari dell’ospedale de’ Lellis di Rieti. Si tratta di un link esterno e circoscritto. I positivi, che hanno contratto il virus all’esterno della struttura sanitaria, sono stati posti immediatamente in isolamento presso le proprie abitazioni.

“Come sottolineato più volte, l’incremento in atto dei casi di infezione da SARS-CoV-2, con prevalente diffusione in ambito giovanile a causa della elevata socializzazione e della limitata attenzione alle norme di sicurezza in vigore, sta comportando il contagio di gruppi familiari, cui purtroppo non sono esenti anche gli operatori sanitari della nostra Azienda. I casi evidenziati sono infatti relativi a contatti con figli, altri familiari, amici già ammalati”.

