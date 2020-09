Coronavirus, in crescita positivi di tutte le età tra vecchi e nuovi cluster: 8 nelle ultime 24 ore, donna in ospedale

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 8 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 52 anni, un uomo di 55 anni, un uomo di 42 anni, un uomo di 35 residenti/domiciliati a Rieti, cluster noti e isolati. Un uomo di 56 anni residente/domiciliato a Cittaducale, cluster noto e isolato. Un bambino di 8 anni residente/domiciliato a Casperia, cluster nuovo. Un uomo di 67 anni residente/domiciliato ad Antrodoco cluster nuovo. Una donna di 79 anni residente/domiciliata a Tarano, cluster nuovo attualmente ricoverata presso l’Unità di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti.



341 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 27.



16 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano 2 ulteriori guariti: una donna di 39 anni e un ragazzo di 15 anni residenti/domiciliati a Rieti.



Totale positivi in provincia di Rieti: 67



Prosegue incessante l’attività dei sanitari della Asl di Rieti in tutta la provincia di Rieti per testare, tracciare e trattare ogni singolo caso che si evidenzi sul territorio. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 269 tamponi nasofaringei (538 nelle ultime 48 ore) di cui 6 relativi a persone di rientro da zone a rischio.

