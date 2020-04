RIETI - Sempre più attività del capoluogo che la consegna a domicilio: da 116 passano a 119.

Categoria Punto vendita Indirizzo Zona Consegna Telefono

Alimenti AMATRICIAMO Via della Cavatella 20 Borgo ovunque 0746/202081

Alimenti CRAI Via Del Terminillo Campoloniano/Villette Ovunque 0746/790804

Alimenti FUSACCHIA MASSIMO Via Garibaldi 68 Centro storico Centro storico 0746/205101

Alimenti PASTA ALL'UOVO LA FETTUCCINA Via Garibaldi 42 Centro storico Centro storico 0746/760396

Alimenti Formaggeria Reatina Via degli Elci 30 Città giardino zona 389/5632474

Alimenti GELO MARE Via Tancia 71 Macelletto / Case San Benedetto Ovunque, spesa minima 25 € 0746/210129

Alimenti CONAD LA FORNACE Via Salaria per Roma, 26 Borgo - Porta Aringo Rieti 0746/272409 338/7670078

Alimenti TIGRE Via Del Terminillo Piazza Tevere Ovunque 0746/204730

Alimenti TIGRE Via Paolessi Regina Pacis Ovunque 0746/497226

Alimenti TIGRE Viale Matteucci Città Giardino Ovunque 0746/270760 338/9815268

Alimenti TIGRE Piazza Poggio Moiano Quatto Strade Ovunque 0746/204615

Alimenti TIGRE Via Raccuini Porta Romana Ovunque 0746/484516 0746/270760 338/9815268

Alimenti MC ALIMENTARI DI DI FILIPPO MARIA Piani Poggio Fidoni Piani Poggio Fidoni Zona 0746/210033

Alimenti CATTANI ERMANNO ORTOFRUTTA Via Tancia 25 Porta Romana Ovunque 3929621006

Alimenti IL FRUTTETO Via Porta Romana 13 Porta Romana Ovunque 0746/496306

Alimenti ANTICA PESCHERIA Via Tancia 50 Porta Romana Ovunque 0746/482820

Alimenti PANIFICIO BORGO F.LLI PETRONI Via M. Rinaldi 14 Porta Romana Ovunque 0746/201392

Alimenti LEO ALIMENTARI DI MASSACESI Via Salvo d'Acquisto Quattro strade Zona 0746/205045

Alimenti FRUTTERIA REGINA PACIS Via Paolessi 57 Regina Pacis Zona 0746/497712

Alimenti ALIMENTARI SANDRA E SIMONA Via Ferrari 5 Regina Pacis Zona 0746/204149

Alimenti PANICONI SIRO Via Paolessi 61 Regina Pacis Zona 0746/496641

Alimenti Alimentari Via Castagneto Sant'Elia zona 349/5641759

Ferramenta TURANIA / CAPRIOLI (ferramenta) Via Tancia 57 Macelletto / Case San Benedetto Ovunque 0746/271685

Fiori Espressioni Floreali Piante e Fiori Via degli Elci 28 Porta Romana zona 392/4561104

Lavanderia LAVANDERIA "Nova lavasecco" Via degli Elci Città giardino zona 333/1889548

Macelleria DI LORETO (macelleria) Via Matteucci n.24 Città giardino zona 329/8169844

Macelleria CIOGLI ENZO (macelleria) Via Porta Romana 28 Porta Romana Zona 0746/204220

Macelleria SILVESTRI GIULIANO (macelleria) Via Porta Romana 60 Porta Romana Zona 0746/200123

Macelleria F.LLI DI FILIPPO (macelleria) Via Paolessi 55 Regina Pacis Zona 0746/480678

Pasti pronti IL COCCIO Pizzeria "PAOLUCCI" Via Paolo Borsellino Città giardino zona 0746/760078

Pasti pronti Calde Idee Via Mulino della Salce 10 Madonna del cuore zona 349/0848429

Pasti pronti Pizzeria Pan Pier Focaccia Via Tancia 1 Porta Romana zona 371/3878829

Pasti pronti Pizzeria LA VALLE Viale Maraini 17 Regina Pacis 0746/200820

Pasti pronti LA LANTERNA IN CITTA' Ristorante Via Paolessi 137 Regina Pacis Ovunque 0746/247327 329/6346631

Servizi ELETTRICASA Via Palmegiani 57 Campoloniano Ovunque 0746/270224

Alimenti per animali SAMPERNA NELLO & MATTEO Via A.M. Ricci, 11-13 Porrara - Centro Storico Ovunque 0746/496603 328/3074328

Altri Servizi OTTICA RINALDUZZI Via Cintia 55 Centro Storico Zona 0746/496245 0746/606753

Altri Servizi Profumeria Beauty Shop Via L. di Benedetto Regina Pacis 3282083244

Alimenti Gelateria Yogorino (Yogurt, gelato) via Cintia 29 Rieti 3299072910

Altri Servizi CSA Ass.za telefonia tecnica Via Orchidee n. 2/a Rieti 0746/491120

Pasticceria Luna Pasticceria via S. Pertini n. 245/253 Campoloniano Ovunque 340/6684460

Pasti pronti Pizzeria Pizza e Fichi via Garibaldi n. 253 Rieti Rieti 346/6819522 Pasti pronti Pizzeria Rugantino Piazza Marconi Rieti 3338723930 Pasti pronti Ristorante Parco alle Noci Sorgenti Santa Susanna Rivodutri 0746/685486 348/8269510

Pasti pronti Trattoria da Ciocetta via Velinia n. 15/a Rieti Rieti 3474261532

Alimenti Faraglia Torrefazione Olimpica V.le Da Vinci -V.Matteucci Santa Rufina/Rieti Rieti 328/4858569

Alimenti Frutteria al mercatino V.le De Juliis Rieti Rieti 0746/491466

Alimenti Frutteria al mercatino V.le De Juliis Rieti Rieti 339/7415608 4

Alimenti Frutteria al mercatino V.le De Juliis Rieti Rieti 339/5048835

Alimenti Frutteria YLBY V.le De Juliis Rieti Rieti 328/2042890

Pasticceria Pierantoni V.le Matteucci 29 Rieti Rieti 329/3615487

Altri Servizi C.R.R. AUTORICAMBI Via delle Scienze 2 Rieti Su Tutta la Provincia di Rieti 0746/271694 3357796421

Lavanderia Arcobaleno Via Martiri delle Fosse Reatine Quattro strade Rieti - Poggio Bustone - Cantalice 335/6042426

Alimenti La Vera Norcia Vias Oreste di Fazio, 74 Villa Reatina Rieti e zone limitrofe 0746/497794 329/0299123

Pasticceria New Daniel Via Pietro Colarieti 4 Micioccoli Rieti e zone limitrofe 0746/249779 366/3956447

Articoli per animali Pascalizi Colomba - PET SHOP Via A.M. Ricci, 1/A Porta Conca Rieti e zone limitrofe 0746/496133 334/2200193

Alimenti MONDIALFRUTTA Rieti e zone limitrofe 3478371598

Pasti pronti La Trattoria Viale Fassini Madonna del cuore Rieti e zone limitrofe 0746/268104

Pasticceria Pasticceria Fiori Viale Matteucci Rieti Rieti città 328/4374562

Vendita e assistenza pc Ecotecnica Via Rieti 47 Vazia Rieti e zone limitrofe 0746/228274 328/7291695

Foto Rietifoto Via Sacchetti Sassetti 21 Rieti Ovunque 0746/482914 338/3064607

Alimenti bar Grillo Verde Via Bel Vedere, 2 Campomoro Ovunque 393/9426644

Agricola GIRALDI via Salaria per Roma,11 Porta Romana Rieti 0746/491685 Via A.M. Ricci Rieti Rieti 0746/251182

Capsule Caffe Mister Coffee SRLS Via Cintia 43 Rieti Rieti 3493452617 Lavanderia Silvia Paniconi Via Paolessi n° 59 Rieti Rieti 3209683587

Alimenti Az. Agricola Sabbatini in collaborazione con Az. Agricola Le Cese Via Villa Falilò 37 / Via Cese 17 Poggio Bustone P. Bustone / Cantalice / Rieti comune 339/6113116

Agricola Agrishop via Cicolana Casette ovunque 342/0490666 338/6585225

Servizi Pezzotti riparazioni/ vendita/ ricambi/ elettrodomestici p.zza Marconi 13 porta cintia ovunque 0746/482623 337/776818

Cartoleria Lo scarabocchio Via Palmegiani Campoloniano Rieti e frazioni 320/4841853

Enoteca Sapore Divino Via S. Pertini 53 Campoloniano Rieti 346/3354573

Bar Gran caffè la Lira P.zza Cavour 63 Rieti Rieti 346/3251398

Pasti pronti Sapori d'altri tempi Via Velinia 10 Rieti Ovunque 0746/484969 348/1338730

Pizzeria Cuor di Bufala Via L. Canali 14 Rieti Ovunque 0746/760849 334/7880517

Erboristeria SANTUCCI CC. Perseo Rieti Rieti e provincia 335/5919460

Pasti pronti Depero Via T. Varrone 36 Rieti Rieti - Cittaducale 0746/251578

Pasti pronti La Sosta Via Cipriani snc Campoloniano Rieti - Cittaducale 0746/204773

Alimenti Chitarra antica Via Porta Romana 18 Rieti Ovunque 0746/498678 327/0149178

Bar Nuovo Café de Paris Via Borsellino 2 Rieti Rieti 389/1877389

Erboristeria Via S. Maria Assunta 1 Vazia Ovunque 0746/220081 340/7441367

Alimenti Bofrost Surgelati V. degli Artigiani 39 Terni Ovunque 0746/813980

Alimenti MAKO agricola Piana Reatina Via Torrente 5A Rieti Ovunque 333/6419593

Alimenti Sapore di mare Via Palmegiani 4 Rieti Rieti e provincia 0746/259519 335/5701561

Alimenti Stollagli Via della chimica 1 Rieti Rieti e provincia 335/5701561

Alimenti Pasta fresca LA SPIGA - Stollagli Via Palmegiani 2 Rieti Rieti e provincia 0746/482587 335/5701561

Centro estetico Solo per me Via Chiesa Nuova 155 Rieti Rieti 0746/755295 328/1692498

Pescheria Lo squalo blu Via Chiesa Nuova 153 Rieti Ovunque 320/1446605

Cartolibreria CREAMY Via dei pini 22 Rieti Ovunque 392/8798197

Bevande Sabema Srl - MUSTO Via della Meccanica 6 Rieti Ovunque 348/7476981

Pasti pronti CLASSE 88 via S. Pertini 320 Campoloniano Rieti 349/4683176

Abbigliamento GRASSI P.zza V. Emanuele 13 Rieti Ovunque 328/3569536

Pizzeria DA CICCIO P.zza Melvin Jones 1 Madonna del cuore ovunque 0746/270314 338/9849476

Alimenti Azienda Agricola IL CAMMINO DI FRANCESCO V. Piani Sant'Elia Macelletto Ovunque 393/6131209

Pasticceria SWEET EMOTION srl V. Emilio Greco fronte ospedale Ovunque 391/13030564

Pasti Pronti LA ROCCHETTA V. Pistignano 7 Rieti Ovunque 347/9337829

Pizzeria NUOVO SECOLO V. Porta Cintia 4 Rieti Rieti Città 0746/760799 320/0142034

Fiori FIORDI LIZZY V. M. Fosse Reatine 43 Villa Reatina Ovunque 338/1140523

Abbigliamento FUNNY KIDS Via Raccuini 33 Porta Romana Rieti 349/7976991

Cartoleria PIANETA UFFICIO Via del Terminillo Rieti Rieti 348/9890333

Alimenti ROMMARKETALE via Trebiani V.lla Reatina Rieti e Provincia 320/8586527

Pasti Pronti LA LOCANDA DELLO CHEF Via Palmegiani 27 Campoloniano Ovunque 327/6834907

Gioielleria Non Solo Oro CC. Perseo Rieti Rieti 333/9986931 oppure pagine social

Abbigliamento Domina e Domina kids Viale Maraini 12/14 Rieti Rieti 347/5231202 347/1632857

Pasti pronti Centopercento Gusto Via Garibaldi 272 Rieti Rieti e dintorni 0746/760480

Enoteca ADHOC Via Cintia 45 Rieti Rieti e dintorni 333/8575810

Calzature Manzara Calzature Via Mercadanti Rieti Ovunque 339/5761777

Pasti Pronti L'OSTERIA V.lo Fra' Fedele Bressi Rieti Rieti 348/1012386

Abbigliamento BRUMS bambini V. Dei Pini Rieti Ovunque 0746/272118 347/6025664

Elettronica e PC ECOSTORE di Trippa Ivan Via Isonzo 8 Piazza Tevere Rieti e dintorni 388/5650008

Vivaio VIVAIO L'ORTOLANO di Palmerini Sandra Via Tancia 69 Rieti Ovunque 320/2420816

Gioielleria Agorà Via Cintia 97 Rieti Rieti e dintorni 328/4037311

Bevande Rossi Distribuzione Via Camporeatino 2 Rieti Rieti e provincia 0746/200258 393/1189390

Fiori IL BOSCHETTO piante e fiori Via Cavone 116 Piani di poggio fidoni Ovunque 366/4006495

Abbigliamento Mode Srls Via Salaria per Roma 27 Rieti Rieti 329/0075454 339/7806803

Ristorante Papilla Via Foresta 11 Rieti Rieti 0746/220487

Pizzeria No Better Place V: Lungo Velino 13 Rieti Rieti 348/2491315 392/1050948

Bar Gelateria La Deliziosa Viale Maraini 71/73 Rieti Ovunque 348/4752354

Merceria Piccolo Sogno Via Garibaldi 7 Rieti Rieti 347/5805238

Merceria Intimissimi Via Roma 1 Rieti Rieti e Provincia 329/4249107

Intimo Calzedonia Via Roma 1 Rieti Rieti e Provincia 329/4249107

Abbigliamento IL CAPRICCIO Via Ferroni 45 Regina Pacis Rieti 320/8697181

© RIPRODUZIONE RISERVATA