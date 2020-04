RIETI - Buona adesione anche a Rieti per il flashmob di ristoranti e bar per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione in cui versano queste categorie che potranno riaprire al pubblico solo il 1° giugno.



Ultimo aggiornamento: 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esercizi commerciali hanno alzato le saracinesche, acceso le luci e per i ristoranti anche apparecchiato un tavolo di fronte alle loro insegne. C'è grande senso di scoramento per la situazione di grave crisi economica che il settore sta vivendo a causa della chiusura forzata per l'emergenza coronavirus.