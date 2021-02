RIETI - Si estende il focolaio nel carcere di Vazia. Il numero dei detenuti positivi passa da sei a undici. Sono tutti in isolamento senza necessità di ricovero.

Non si esclude che nelle prossime ore possano aggiungersi nuovi casi, visto che gli screening stanno proseguendo su quanti, tra il personale in servizio nella casa circondariale, non sono stati ancora sottoposti a tampone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA