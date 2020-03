RIETI - L’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che a breve sarà pubblicato un avviso attraverso il quale i cittadini potranno inoltrare domanda online per l’erogazione del sostegno alimentare rivolto alle famiglie in condizione di difficoltà causata dalle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da coronavirus. Per coloro che non fossero in grado di presentare la domanda online, sarà possibile contattare telefonicamente gli uffici preposti che procederanno alla compilazione. I riferimenti mail e telefonici verranno forniti a breve, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso.

