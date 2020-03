RIETI - Coronavirus, "Non è prevista la chiusura del centro di distribuzione Fco1 di Passo Corese". Lo comunica Amazon in risposta alla notizia della positività al Coronavirus di una dipendente che risiede a Nerola, comune dove è eplosa l'emergenza Covid-19 e da mercoledì è stato dichiarato "zona rossa" dalla Regione.

Coronavirus a Rieti, positiva dipendente Amazon a Passo Corese: «Ha 35 anni, avvertiti i colleghi»

La spiegazione

" Nell'ottica della massima trasparenza - spiegano da Amazon - nel momento in cui siamo stati avvisati abbiamo avvertito tutti i lavoratori che lavorano nel deposito a inizio turno. Questo è il primo caso di Passo Corese, una positività finora si era verificata solo nel magazzino di Torino.

Come in quel caso, qui a Passo Corese abbiamo avvertito tutte le persone che hanno lavorato a contatto con la persona positiva che al momento si trovano in quarantena in permesso retribuito. Abbiamo avviato la sanificazione delle postazioni, del reparto in cui ha operato e dei luoghi frequentati dal dipendente.

La chiusura del magazzino non è contemplata perchè sono stati attivati tutti i protocolli previsti dalla Asl e gli spazi ampi degli stabilimenti non la rendono necessaria. Tra l'altro, da gennaio abbiamo elevato al massimo tutte le procedure di sicurezza, aumentando la frequenza delle sanificazioni, spegnendo alcuni processi, cambiandone altri per poter garantire le distanze di sicurezza".

