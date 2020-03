RIETI - Coronavirus: una dipendente in servizio presso il centro di distribuzione Amazon di Passo Corese è positiva. Si tratta di una donna di 35 anni.

La notizia è stata comunicata nella pagina ufficiale Facebook "Amazon Fco1 - Cgil" gestita dalle rappresentanze sindacali dello stabilimento Francesca Gemma, Alessio Cipolloni, Alessandro Peschi, Massimiliano Palughi e Rosario Gramendola.

Rieti, coronavirus: Amazon di Passo Corese, tutte le modifiche nell'emergenza



"A seguito di un conclamato caso di covid-19 all'interno del magazzino - si legge nella nota pubbicata sulla pagina - siamo stati contattati dall'azienda che ci ha informato che in questo momento, si sta procedendo a sanificare le aree e le postazioni dove il soggetto ha lavorato. Chiunque fosse venuto a contatto negli ultimi 15 giorni con questa persona, di cui per motivi di privacy non possiamo scrivere il nome, deve contattare l'hr in modo che si prendano le giuste precauzioni. Auguriamo una pronta guarigione alla persona interessata".

«È molto giovane, ha appena 35 anni», riferisce all'Adnkronos Alessandro Antonelli di Fit Cgil Roma e Lazio. «Sono stati avvertiti tutti i colleghi, tutte le persone con cui era entrata in contatto, lo ha fatto subito con grande senso di responsabilità, lei stessa ha avvertito tutti i colleghi» aggiunge Antonelli.

Richiesta di un incontro urgente

“Proprio ieri abbiamo inviato segnalazione a Prefettura: il sito ospita oltre mille persone, intervenire immediatamente per il rispetto dei protocolli anticontagio”

“Con rammarico abbiamo appreso della positività al Covid-19 di una persona operativa presso i vostri impianti di Passo Corese. Considerando la gravità della situazione, siamo quindi a richiedere un incontro urgente, da svolgere nelle modalità attualmente consentite, e, contemporaneamente, la convocazione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione”. E’quanto si legge in una nota firmata dal Segretario Generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci, e indirizzata ieri sera alla Amazon di Passo Corese.





Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA