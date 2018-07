di Mattia Esposito

RIETI - E’ la settimana clou nella seconda edizione del Coriandolo Summer Sport, quella in cui si assegnano i vari trofei. In attesa delle finali, previste per sabato, sono stati stabiliti gli accoppiamenti dei quarti nel beach volley, mentre nel futsal sono state decise le quattro semifinaliste. Stasera ultima giornata della fase a gironi del basket, dalla quale usciranno le quattro semifinaliste, che saranno Tigers, Buonasera Lieve, Officina Mattei e Ci Vuole Un Senso.



FUTSAL, RISULTATI QUARTI

CI Vuole UN Senso – Bonobo 5-2

Officina Meccanica Mattei – Gli Amici del Bomber 6-5

Tiger – Goldbet 5-3

Buonasera Lieve – Babadook PlanetWin365 11-10 d.c.r.



ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI, DOMANI

Tigers – Buonasera Lieve (giovedì, ore 22)

Officina Mattei – CI Vuole Un Senso (giovedi, ore 23)



QUARTI BEACH VOLLEY, STASERA DALLE 20.15

Ninetto Beach – Hendrick’s Team

Akai – Ac Denti

Grande Giappone – Se non si apriranno

Punto Secur – Fatece Vince



BASKET 3VS3, STASERA SFIDE DECISIVE PER LE SEMIFINALI

Goodfellas – Taverna Dei Fabbri (ore 20.30)

Usa Store – Harlequins (ore 21.30)

Babadook&Friends – Gnvg (ore 22.30)

