di Mattia Esposito

RIETI - Dopo il grande successo dello scorso anno, sia in termini di partecipazione che di pubblico, torna il Coriandolo Summer Sport per la sua seconda edizione. Tornei di futsal, basket e beach volley, accompagnati da serate a tema per intrattenere i tanti giovani che affollano in estate il Parco Del Coriandolo. Dal 20 giugno al 14 luglio torna quindi il Coriandolo Summer Sport, che per quest’anno, fanno sapere dall’organizzazione, sarà un evento social a 360 gradi con una continua interazione tra lo staff ed il pubblico. Le iscrizioni ai vai tornei sono già aperte: per il calcio a 5 bisognerà contattare il numero 333-2451770, per il basket il 328-8588956 /335-458268, mentre per il beach volley tre contro tre 327-5723521 345-8013094 328-1895447.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA